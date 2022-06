Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 6 giugno. LIVE

Pechino, piano di stimolo post-Covid per imprese e consumi

Pechino ha emanato un piano d'azione per potenziare le attività commerciali e i consumi in seguito all'attenuazione dell'epidemia di Covid in città. La capitale cinese aggiornerà la propria 'lista bianca' di imprese chiave in linea con le diverse classificazioni e la gestione dinamica. L'obiettivo e' quello di facilitare i servizi logistici e di trasporto per le imprese che hanno ripreso la produzione. Gli inquilini delle case statali sono già stati informati in merito alla possibilità di richiesta di riduzione dell'affitto. Per gli incubatori scientifici e tecnologici, locatari in case non statali, le autorita' sovvenzioneranno il 50% dell'affitto che ridurranno o esenteranno per le micro, piccole e medie imprese e le imprese individuali.