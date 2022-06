Covid Cina, Pechino allenta le restrizioni. Frena la corsa del virus

Da oggi in città i residenti cominciano a tornare al lavoro ed è consentita la riapertura dei ristoranti e di altri spazi al chiuso, mentre gli studenti delle scuole primarie e secondarie torneranno in presenza dal 13 giugno

A Pechino frena la corsa del Covid-19 e a partire da oggi, 6 giugno, decadono alcune delle restrizioni imposte diverse settimane fa per fermare l'ultimo focolaio di coronavirus Sars-CoV-2 registrato nella capitale cinese. Come annunciato dalle autorità municipali della città, da oggi è consentita la riapertura dei ristoranti, dopo che in maggio si poteva ordinare solo cibo da asporto, e di altri spazi al chiuso, i residenti iniziano a tornare al lavoro, mentre gli studenti delle scuole primarie e secondarie torneranno in presenza dal 13 giugno. Le misure non valgono per il distretto di Fengtai e per alcune aree del distretto di Chaoyang, dove nei giorni scorsi sono stati rilevati casi di contagio. ( COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)

Pechino: riaprono i luoghi pubblici al 75% della capienza

Da oggi a Pechino i luoghi pubblici, come le biblioteche, i musei, i cinema e le palestre possono riprendere le normali attività, con un flusso totale di visitatori non superiore al 75% della capacità massima. Per accedere ai luoghi pubblici, ai mezzi di trasporto o partecipare a raduni, è necessario essere in possesso di un referto negativo di tampone molecolare nelle 72 ore precedenti. Per quanto riguarda le scuole, oltre agli studenti dell'ultimo anno di superiori, anche gli alunni di tutte le altre classi delle scuole elementari, medie e superiori potranno tornare nei campus per frequentare le lezioni in presenza a partire dal 13 giugno, mentre i bambini della scuola materna riprenderanno dal 20 giugno.



Covid: 25 nuovi casi locali in Cina continentale



Quanto agli ultimi numeri della pandemia da Covid-19, ieri, in Cina continentale, secondo i numeri comunicati dalla Commissione Sanitaria Nazionale, sono stati segnalati 25 nuovi casi confermati a trasmissione locale, di cui 16 nella regione autonoma della Mongolia Interna, 5 a Pechino e 4 a Shanghai. Quanto agli asintomatici a trasmissione locale, ne sono stati identificati 61 in totale, di cui 33 in Mongolia Interna, 13 nel Liaoning, 5 nel Sichuan e 4 a Shanghai. Nella giornata di ieri non sono stati registrati nuovi decessi correlati al Covid-19.