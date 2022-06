Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 7 giugno. LIVE

Orlando oggi a Parigi per ministeriale Ocse

Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, sarà oggi a Parigi per la riunione dei Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali OCSE "Moving beyond the COVID 19 crisis to a better labour market that works for all". Al centro del confronto dei ministri le politiche efficaci per massimizzare la resilienza, la sostenibilità di un mercato del lavoro post-pandemia, l'impatto sul lavoro dell'aggressione della Russia all'Ucraina.