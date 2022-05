Covid, gli esperti: stress da pandemia per 9 mln di bambini e ragazzi

3/15 ©IPA/Fotogramma

Secondo gli esperti, "dall'inizio della pandemia, inoltre, le quotidiane richieste di visite urgenti per psicopatologia grave si sono quintuplicate. Uno studio ancora in corso riporta oltre 3mila accessi al pronto soccorso per motivi psichiatrici nel 2021, rispetto a 2.191 nel 2019, di cui 839 per autolesionismo e ideazione/comportamento suicidario, con un aumento dei tentativi di suicidio dell'82% e dell'ideazione suicidaria sino al 200%"

Gli hikikomori, i giovani che vivono chiusi in una stanza