Don Cheadle ha mancato la vittoria per ben undici volte. Quattro nomination sono state per la sua interpretazione di Marty Kaan nella serie di Showtime House of Lies, una per la sua apparizione come guest star in ER, due per Black Monday. Le prime nomination andate a vuoto risalgono al 1999, una per A Lesson Before Dying e una per The Rat Pack. Nel 2002 sfiorò la vittoria nella categoria Supporting Actor in Miniseries per Things Behind The Sun. Nove anni dopo, nel 2021, era in lizza per il suo lavoro in The Falcon and the Winter Soldier. Cosa deve fare di più?

