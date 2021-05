2/14

Per il ruolo del protagonista del film Dallas Buyers Club, che gli ha fatto vincere il premio Oscar nel 2014, l'attore Matthew McConaughey perse ben 17 chili. Per il film Gold, si è impegnato per ottenere l'effetto contrario, quello, cioè, di ingrassare di ben 20 chili. In un'intervista ha dichiarato che è stata la prima volta che per interpretare una parte in un film ha dovuto prendere peso senza metter su massa muscolare. "Ho detto a me stesso: per i prossimi sei mesi puoi mangiare tutto quello che vuoi e puoi bere tutto quello che vuoi"





