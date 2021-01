8/20

Come il suo co-protagonista Sylvester Stallone l'attore, Dolph Lundgren si è rinforzato per molti dei suoi ruoli nel corso degli anni, tra cui la serie The Expendables, Universal Soldier e il primo film da protagonista Aquaman. Ma Lundgren è entrato in una delle migliori condizioni della sua vita in Rocky IV per interpretare il pugile Ivan Drago. Si è allenato duramente per cinque mesi, facendo intensi allenamenti di boxe e sollevamento pesi, aggiungendo quasi 10 kg di muscoli al suo fisico già statuario ( Credits: United Artist )

