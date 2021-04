Oscar 2021, Miglior Colonna Sonora: tutte le nomination. FOTO

4/11 @RaiCinema

Due le nomination per “Pinocchio” di Matteo Garrone, candidato sia per i costumi di Massimo Cantini Parrini che per il make up. Non è stato selezionato invece “Notturno”, di Francesco Rosi, nella categoria documentari. Il titolo era stato inserito nella shortlist ma non è andato oltre.

