Notizie dal mondo: il trailer ufficiale per il western con Tom Hanks

È appena apparso il nuovo trailer e la notizia della data di uscita di "News of the World", il film che vede l’attore nei panni del capitano Jefferson Kyle Kidd, veterano della guerra civile americana

Notizie dal mondo (News of the World), il dramma in salsa western con protagonista Tom Hanks, uscirà su Netflix il 10 febbraio. Oltre alla data d’uscita (imminente), la piattaforma ha rilasciato anche il nuovo trailer che vede l’attore nei panni del capitano Jefferson Kyle Kidd, un veterano della Guerra Civile. Prodotto dalla Universal Pictures e uscito nelle sale statunitensi il giorno di Natale, adesso arriva da noi su Netflix. La piattaforma streaming ne ha acquistato i diritti internazionali lo scorso novembre.

Il regista del film Notizie dal mondo

approfondimento Tom Hanks ieri e oggi: ecco com'è cambiato negli anni FOTO A dirigere questa pellicola drammatica è Paul Greengrass, regista e sceneggiatore britannico a cui si deve, tra gli altri, La teoria del volo (1998) con Kenneth Branagh ed Helena Bonham Carter, Bloody Sunday (2002) con cui ha vinto l’Orso d’Oro a Berlino e il successo internazionale The Bourne Supremacy (2004).

Greengrass ha anche co-sceneggiato Notizie dal mondo assieme a Luke Davies, adattando il romanzo del del 2016 News of the World scritto da Paulette Jiles.

Non è la prima volta che lavora assieme a Tom Hanks: già nel 2013 i due avevano collaborato per il film drammatico candidato agli Oscar del 2013 Captain Phillips - Attacco in mare aperto.

La trama del film Notizie dal mondo

approfondimento I migliori film con Tom Hanks Basato sul bestseller omonimo di Paulette Jiles, Notizie dal mondo racconta la storia di un veterano della Guerra Civile di nome Captain Jefferson Kyle Kidd (interpretato da Tom Hanks) il quale si sposta di città in città per leggere sui giornali le notizie dal mondo (appunto) alle popolazioni locali che altrimenti non saprebbero nulla di quanto sta accadendo al di fuori delle loro città. Durante i suoi spostamenti, incontrerà una bambina di 10 anni (interpretata dalla giovane e promettente Helena Zengel) che è stata accolta dal popolo Kiowa molti anni prima. Il Capitano Jefferson Kyle Kidd promette a lei - e anche a se stesso - di restituirla alla famiglia, dedicandosi anima e corpo a questa nuova missione.



L’accoglienza della critica

approfondimento I migliori film da regista di Clint Eastwood Notizie dal mondo è stato ben accolto dalla critica statunitense e non solo da quella: dappertutto è stato apprezzato.

L’hanno definito un “pezzo grandioso di cinematografia” (parole di Pete Hammond di Deadline, come riporta lo stesso trailer ufficiale diffuso sul canale YouTube di Netflix); “pieno di sentimento ed eccitante” (secondo David Rooney dell’Hollywood Reporter) e anche “uno dei film più belli dell’anno” (così si è espressa Cary James della BBC).

Notizie dal mondo, un western attuale approfondimento Per un pugno di dollari, in arrivo la serie TV Gli stilemi del western ci sono tutti ma la pellicola si spoglia dei soliti stereotipi, preferendogli una buona introspezione dei personaggi e una notevole sfaccettatura, tale da renderli più umani e meno “inamidati” rispetto ai soliti tipi da storia in salsa western. Il rapporto quasi filiale tra il personaggio di Hanks e quello della bambina è ben analizzato, con Captain Jefferson Kyle Kidd che si cala in una sorta di figura paterna oltre a quella eroica del deus ex machina che vuole salvare a tutti i costi una vittima.