Per un pugno di dollari, in arrivo la serie TV

L'adattamento seriale del celebre spaghetti western, diretto nel 1964 da Sergio Leone, dovrebbe essere ambientato ai giorni nostri. Per la sceneggiatura pare che sia in trattative Bryan Gogman, fra gli autori di Game of Thrones

Per un pugno di dollari diventa una serie

Stando a quanto riportato in esclusiva dal sito americano Deadline, avremo presto una serie tv tratta dal celebre western di Sergio Leone “Per un pugno di dollari”. Mark Gordon Pictures sta sviluppando il progetto, dopo aver acquisito i diritti del film di Leone e di “Yojimbo” di Akira Kurosawa. Della serie tv si sa ancora pochissimo: pare che lo sceneggiatore di Game of Thrones Bryan Cogman sia in trattative per l'adattamento. La trama non dovrebbe subire cambiamenti: come nel film originale, ci sarà uno straniero che si inserisce nella lotta tra due gang rivali intente a creare scompiglio nella città, e farà il doppiogioco per far sì che le due fazioni si scontrino tra di loro. L'unica differenza dovrebbe riguardare l'ambientazione: la serie rappresenterà infatti i giorni nostri e quindi il western potrebbe essere sostituito dal genere azione. Di sicuro grande interesse e attesa riguarda il protagonista della serie, il celeberrimo “Uomo Senza Nome”: chi andrà a sostituire Clint Eastwood? Una scelta possibile ma forse scontata è quella di ingaggiare Scott Eastwood (FOTO), figlio del celebre attore e regista, molto somigliante al padre. La decisione non sarà facile anche perché il personaggio è considerato uno dei più importanti e iconici del cinema, tanto da guadagnarsi il 33° posto nella lista stipulata da Empire nel 2008, “The 100 Greatest Movie Characters”.