Sky Cinema Collection, buon compleanno Clint Eastwood

Magro, leggero, forse po' rigido, ma con un passo ancora atletico, a dispetto dei suoi 90 anni che, Clint Eastwood, compirà esattamente il 31 maggio. Un’età invidiabile per uno delle personalità più importanti della storia del cinema.





Domenica 31 maggio Sky Cinema Collection (canale 303) gli dedicherà la sua programmazione sabato 30 e domenica 31 maggio, con alcuni titoli tratti dalla sua filmografia. La collezione è disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV



Tra i titoli spiccano “Una calibro 20 per lo specialista” (in onda anche sabato 30 alle 21.15), l’opera prima di Michael Cimino con Eastwood e Jeff Bridges protagonisti; il cult assoluto del cinema carcerario diretto da Don Siegel “Fuga da Alcatraz” (in onda anche domenica 31 alle 21.15); il thriller “Brivido nella notte”, esordio alla regia di Clint Eastwood; il capolavoro di Don Siegel “La notte brava del soldato Jonathan”, versione originale del recente L’inganno di Sofia Coppola; l’avvincente western “Impiccalo più in alto”, in cui Eastwood recita accanto a Ben Johnson e Bruce Dern.

Non mancherà infine la meravigliosa Trilogia del dollaro di Sergio Leone, composta da “Per un pugno di dollari”, “Per qualche dollaro in più” e “Il buono, il brutto, il cattivo”, che ha consacrato la carriera attoriale di Eastwood.

Nella collezione on demand disponibile su Sky sono inoltre presenti anche diversi film in onda sui canali Premium Cinema come il dramma “Sully” con Tom Hanks, la biografia di John Edgar Hoover con Leonardo DiCaprio dal titolo “J. Edgar” , la grande storia di guerra raccontata in “Lettere da Iwo Jima”, due thriller diretti e interpretati da Eastwood “Fino a prova contraria” e “Potere assoluto”, ma anche il film sportivo “Di nuovo in gioco” in cui interpreta un talent scout della Major League di baseball. Alla collezione si aggiungeranno il 1° giugno anche l’acclamatissimo “Gran Torino” e “Mystic River”, vincitore di due Premi Oscar® per gli attori Sean Penn e Tim Robbins.