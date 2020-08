Nella notte tra il 5 e il 6 luglio se ne andava Ennio Morricone , uno dei più grandi artisti del nostro tempo. La sua presenza ci manca moltissimo. Per fortuna ci resta la sua musica e la testimonianza di chi con il Maestro ha vissuto e lavorato. Come Andrea Morricone. Compositore, musicista e autore di colonne sonore, il figlio di Ennio ha condiviso a Sky TG24 alcuni straordinari ricordi di suo padre.

approfondimento

La storia: Morricone e Sergio Leone insieme alle elementari

"Anche nei suoi ultimi giorni, mio padre si è comportato da fuoriclasse." Inizia con queste parole il ricordo di Andrea Morricone, mentre scorrono le immagini di "C'era una Volta in America" E l'associazione con Sergio Leone è immediata. Mentre ascoltiamo la partitura di "Per un pugno di Dollari", Andrea svela una delle passioni che univano il genitore e il regista., il tifo per la Roma. "Erano i tempi della Roma di Falcao e di altri grandissimi giocatori. Insieme a Sergio abbiamo passato delle domeniche pazzesche”.

Si passa poi all’ultima creazione che Ennio ha consegnato al mondo: “Tante pietre a ricordar”, il brano per orchestra, coro e voce bianca che il maestro Ennio Morricone ha scritto per commemorare le 43 vittime del crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018. E Andrea ci illumina: “Nella voce della bambina si mescolano amarezza, malinconia, ma al tempo stesso si avverte la voglia di una rinascita e il desiderio di reagire". Il brano ha aperto lo scorso 31 luglio il concerto per il nuovo Ponte di Genova al Teatro Carlo Felice. Sul podio c'era Andrea Morricone.