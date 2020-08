Festa del Cinema di Roma, tra il film di Bruni e l'omaggio a Morricone

La commedia di Bruni, dal sapore autobiografico, chiuderà l'undicesima edizione della Festa del Cinema di Roma (15-25 ottobre). Annunciato anche un tributo al geniale musicista recentemente scomparso

Il direttore artistico della Festa del CInema di Ronma Antonio Monda, d'intesa con Laura Delli Colli, presidente Fondazione Cinema per Roma, e Francesca Via, direttore generale hanno annunciato il titolo del film che chuderò questa edizione della kermesse capitolina che si svolgerà dal 15 al 25 ottobre. Si trattà di "Cosa sarà", la nuova commedia di Francesco Bruni, Con Kim Rossi Stuart, Lorenza Indovina, Barbara Ronchi, Giuseppe Pambieri, Raffaella Lebboroni, Fotiní Peluso, Tancredi Galli, Nicola Nocella. Annunciato poi anche uno straordinario omaggio ad Ennio Morricone a cui sara' dedicato ogni sera il red carpet dell'Auditorium Parco della Musica.

"Cosa sarà" chiuderà la Festa del Cinema di Roma approfondimento Festa del Cinema di Roma, l'appuntamento è dal 15 al 25 ottobre "Francesco Bruni riesce a raccontare con intelligenza e profondita' un dramma che lo ha colpito personalmente - spiega Monda - Riesce anche a divertire, nella migliore tradizione umanista della commedia all'italiana, senza aver paura dei sentimenti". Questa la trama del film: La vita di Bruno Salvati è in una fase di stallo. I suoi film non hanno mai avuto successo e il suo produttore fatica a mettere in piedi il prossimo progetto. Sua moglie Anna, dalla quale si è recentemente separato, sembra già avere qualcun altro accanto. E per i figli Adele e Tito, Bruno non riesce a essere il padre presente e affidabile che vorrebbe. Un giorno Bruno scopre di avere una forma di leucemia. Si affida immediatamente a un’ematologa competente e tenace, che lo accompagna in quello che sarà un vero e proprio percorso a ostacoli verso la guarigione. Il primo obiettivo è trovare un donatore di cellule staminali compatibile: dopo alcuni tentativi falliti, Bruno comincia ad avere seriamente paura, Cosa sarà di lui? Suo padre Umberto, rivelandogli un segreto del suo passato, accende in tutti una nuova speranza. Bruno e la sua famiglia intraprendono un inatteso percorso di rinascita, che cambierà i loro rapporti e insegnerà a Bruno ad alzare gli occhi da sé stesso e a guardare gli altri” "Cosa sarà", prodotto da Palomar e Vision Distribution, arriverà nelle sale il 29 ottobre. Il film segna il ritorno alla regia di Francesco Bruni, sceneggiatore di "Ovosodo", "La prima cosa bella", "Il capitale umano", e regista di "Scialla!" e "Tutto quello che vuoi."