Ennio Morricone, chi è Maria Travia, la moglie compagna di una vita

Il compositore, scomparso all'età di 91 anni, l’aveva conquistata nel 1950, dopo un incidente in macchina. Nel 1956 la coppia si è sposata. Dal matrimonio sono nati quattro figli: Marco, Andrea, Giovanni e Alessandra. I due hanno sempre vissuto a Roma e lo scorso autunno hanno festeggiato i 63 anni di unione. "A mia moglie Maria il più doloroso addio”, ha scritto il Maestro premio Oscar in uno struggente necrologio che si è voluto scrivere da solo in prima persona