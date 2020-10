"Mank", ecco il trailer del nuovo film di David Fincher

Prima nelle sale e poi su Netflix, la prossima pellicola del regista di Fight Club e The Social Network sarà ambientata nella Hollywood degli anni Trenta e avrà come protagonista Gary Oldman

Netflix ha pubblicato questo pomeriggio il trailer di Mank, l'atteso nuovo film di David Fincher in uscita in alcuni cinema a novembre e su Netflix il 4 dicembre.

approfondimento

Interamente in bianco e nero, ambientato nella Hollywood degli anni Trenta e Quaranta, Mank racconta la storia dello sceneggiatore Herman J. Mankiewicz, uomo dalla vita tormentata e autore del capolavoro di Orson Welles Quarto Potere: un copione scritto da suo padre Jack negli anni Novanta e tenuto in un cassetto per quasi trent'anni. Nel ruolo del protagonista ci sarà Gary Oldman: tra gli attori si segnalano Amanda Seyfried e Lily Collins, mentre nel ruolo di Orson Welles ci sarà il britannico Tom Burke.