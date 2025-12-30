Checco Zalone suona il pianoforte a casa di amici. VIDEO

Il critico cinematografico Mario Sesti ha pubblicato su Facebook un filmato ormai virale dove il comico protagonista di Buen Camino suona un assolo jazz tra improvvisazioni e virtuosismi

“Non visto il film di Zalone, e prometto che anche dopo averlo visto non ne scriverò. Però quando l’ho sentito suonare al piano a casa d’amici sono rimasto a bocca aperta. È quella volta che mi ha detto: “Io faccio il cinema che posso ma quando sono al piano non ce n’è per nessuno””. Sul profilo Facebook, il critico cinematografico Mario Sesti ha pubblicato un video ormai virale dove il comico Checco Zalone (all’anagrafe Luca Medici) suona un assolo jazz al pianoforte nella casa di amici tra improvvisazioni e virtuosismi. Un talento già noto nelle performance a teatro, dove aggiunge anche l’arte del canto, e che si unisce all’ottima riuscita dei lavori cinematografici, da ultimo il film Buen Camino, uscito nelle sale il 25 dicembre.

