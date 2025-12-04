È online il trailer di Buen retiro, il nuovo film con Checco Zalone diretto da Gennaro Nunziante, in uscita al cinema dal 25 dicembre 2025. Prodotto da Indiana Production con Medusa Film e in collaborazione con Netflix, il film racconta il viaggio surreale e spirituale di un padre viziato lungo il Cammino di Santiago per ritrovare la figlia scomparsa. Nel cast anche Beatriz Arjona e Letizia Arnò

Buen retiro, online il trailer del nuovo film di Checco Zalone

È stato diffuso in queste ore il trailer ufficiale di Buen retiro, il nuovo attesissimo film con Checco Zalone diretto da Gennaro Nunziante, in uscita al cinema dal 25 dicembre 2025. Il film è prodotto da Indiana Production con Medusa Film, in collaborazione con Netflix.

Con Buen retiro, Zalone torna sul grande schermo con una commedia che unisce satira sociale, viaggio esistenziale e rapporto padre-figlia, elementi destinati a catalizzare l’attenzione del pubblico natalizio e del box office italiano.

Nel cast, accanto a Zalone, anche Beatriz Arjona e Letizia Arnò.

Buen retiro, la trama del film con Checco Zalone

Quella di Checco è una vita agiata e comodissima. Figlio unico di un ricchissimo produttore di divani, vive tra ville di lusso, piscine, yacht, servitù e una giovane fidanzata messicana. Una vita perfetta, immobile, protetta dal denaro. Ma qualcosa manca: la figlia minorenne Cristal, scomparsa improvvisamente senza lasciare traccia.

Chiamato a Roma dall’ex moglie Linda, Checco scopre di non sapere praticamente nulla della vita della ragazza. Grazie a Corina, la migliore amica di Cristal, viene a sapere che la figlia è partita per la Spagna per percorrere il Cammino di Santiago di Compostela, ottocento chilometri a piedi alla ricerca di un senso per la propria esistenza.

Inizia così un viaggio che Checco giudica folle ma che sarà costretto ad affrontare: tra sentieri assolati, montagne piovose, piccoli paesi sperduti, ostelli affollati e pasti improvvisati, Buen retiro diventa il racconto di una trasformazione personale e di una paternità mai realmente vissuta.

Produzione, collaborazione con Netflix e uscita al cinema

Buen retiro è scritto da Luca Medici e Gennaro Nunziante ed è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito e Daniel Campos Pavoncelli per Indiana Production. Il film è realizzato con Medusa Film e in collaborazione con Netflix.

L’opera ha ottenuto il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura.

Uscita al cinema: 25 dicembre 2025

Trailer di Buen retiro: disponibile online