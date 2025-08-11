Elodie e Andrea Iannone, vacanze d'amore in Salento

Sole, mare e abbracci al tramonto. Elodie e Andrea Iannone si stanno godendo le vacanze estive in Salento . Nel 2022, proprio durante una cena in Puglia, era scoccata la scintilla tra la cantante e il pilota di moto. Lei aveva appena chiuso una lunga relazione con il rapper Marracash , mentre lui aveva concluso una breve frequentazione con la modella venezuelana Carmen Victoria Rodriguez e aveva già alle spalle la celebre storia con la conduttrice Belen Rodriguez . I paparazzi li avevano immortalati per la prima volta insieme in Sardegna, dove avevano raggiunto l’amica comune Diletta Leotta . Lo scorso luglio, il silenzio social di entrambi aveva destato sospetti su una presunta crisi della coppia. Le voci erano state alimentati anche dalla scelta di Elodie di inserire il 7 giugno scorso nella scaletta del suo concerto a San Siro il brano Niente canzoni d’amore, firmato proprio dal suo ex Marracash. La popstar ha però allontanato ogni dubbio con gli scatti di felicità estiva, prima a Ibiza e ora in Salento, dove il 9 agosto lei e Iannone hanno festeggiato il compleanno di lui, che ha compiuto 36 anni. “Auguri amore”, ha scritto la cantante, che ha condiviso anche foto e video in compagnia di un nutrito gruppo di amici, tutti spensierati e sorridenti come loro.

TUTTI I VIP IN VACANZA IN SALENTO

Elodie si trovava in Salento, a Gallipoli, sia dopo aver rivestito il ruolo di madrina per il 30esimo anniversario della discoteca Riobo il 2 agosto, sia dopo aver duettato con Sfera Ebbasta al Parco Gondar il 4 agosto. Tra ottobre e dicembre, poi, la cantante si esibirà in tutta Italia nel tour Elodie – Palasport 2025. Le tappe includono il Palazzo del Turismo di Jesolo, in provincia di Venezia (mercoledì 29 ottobre), l’Unipol Forum di Milano (venerdì 31 ottobre), il Mandela Forum di Firenze (venerdì 14 novembre), il Palazzo dello Sport di Roma (mercoledì 19 novembre), il PalaRescifina di Messina (martedì 25 novembre) e l’Inalpi Arena di Torino (lunedì 1 dicembre). Reduce dal Festival di Sanremo con Dimenticarsi alle 7, che è stato certificato oro e che è uno tra i brani più apprezzati dell’edizione, lo scorso maggio l’artista ha pubblicato il suo quinto album in studio, Mi ami mi odi, entrato direttamente al terzo posto della classifica FIMI con oltre 183 milioni di stream. Nel frattempo, la popstar sta trascorrendo le vacanze nel tacco dello stivale, una terra che proprio in questi giorni di relax è ricca di celebrità. Non solo l’attrice americana Helen Mirren, che si è trasferita in Puglia per seguire uno stile di vita più lento, ma anche Gerry Scotti, che ha festeggiato il compleanno a Polignano a Mare, Vasco Rossi, che è tornato a Castellaneta Marina, e Tony Effe e Giulia De Lellis, che hanno deciso di rilassarsi nel resort di lusso Borgo Egnazia a Savelletri in attesa della loro primogenita, la piccola Priscilla. Pochi giorni fa, inoltre, Alessandra Amoroso, anche lei incinta della sua prima figlia, Penelope Maria, che dovrebbe nascere a settembre, ha concluso a Lecce il tour estivo e ha ricevuto una sorpresa: la proposta di matrimonio del suo compagno, il sound designer Valerio Pastore, che le ha prima offerto un mazzo di fiori e poi le ha regalato l’anello per chiederla in sposa. Immediati i sorrisi e le lacrime di commozione della cantante.