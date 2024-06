Premio Flaiano 2024, tutti i vincitori, da Albanese a Marcorè

La premiazione sarà il 7 luglio a Pescara. Tra i vincitori del Cinema ci sono Antonio Albanese Miglior regia per Cento Domeniche, Pilar Fogliati Miglior interprete femminile in Romeo è Giulietta e Neri Marcorè Premio Speciale regia. Per la Televisione, Miglior attrice è Miriam Leone per I leoni di Sicilia, mentre la Miglior regia è di Luca Ribuoli per Call My Agent. L’attrice Mariska Hargitay sarà premiata per la serie più longeva degli Stati Uniti, Law & Order

Per la sezione Televisione, saranno invece premiati per la Miglior sceneggiatura Francesca Archibugi, Giulia Calenda e Ilaria Macchia, autori della serie La storia. Il premio Miglior regia va invece a Luca Ribuoli per Call My Agent , il premio Miglior attore va a Claudio Gioé per Makari 3 e il premio Miglior attrice a Miriam Leone per I leoni di Sicilia . Il Miglior programma televisivo è invece Caro marziano di Pif, mentre il Premio Flaiano Speciale va a Stefano Vicario per la regia di Sanremo . L’attrice Mariska Hargitay, meglio nota come "il capitano Benson", sarà poi premiata per la serie tv più longeva degli Stati Uniti, Law & Order, ormai giunta alla 26esima stagione.

IL TEATRO E IL GIORNALISMO

Per la sezione Teatro, il Premio alla Carriera va a Francesca Benedetti, mentre vince quello per la Miglior regia Leonardo Lidi per Zio Vanja. Il Premio Speciale Miglior attore va a Paolo Rossi per Da questa sera si recita a soggetto, Giorgio Colangeli ottiene il riconoscimento come Miglior attore per I due Papi, Anna Della Rosa conquista il Premio Speciale di Miglior attrice per Antonio e Cleopatra e infine Lara Sansone è eletta Miglior attrice per La festa di Montevergine. Il premio Miglior regia musical per Chicago va a Chiara Noschese, mentre a Teresa Mannino va il Premio Internazionale Speciale per Il giaguaro mi guarda storto. Altro Premio speciale per Carmen Sepede con Il mio nome è tempesta. Il delitto Matteotti, che arriva a 100 anni dall'omicidio del deputato socialista. Per la sezione Giornalismo, il Premio Internazionale Flaiano di Giornalismo alla Carriera va a Domenico Quirico.