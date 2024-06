Hannibal e Gandalf, ballo tra Anthony Hopkins e Ian McKellen. VIDEO

L’attrice Salma Hayek ha immortalato la danza dei due grandi attori, rispettivamente protagonisti di Hannibal e de Il signore degli anelli. Recentemente, Ian McKellen è stato ricoverato in ospedale a causa di un brutto incidente in teatro e ora è in via di guarigione

Hannibal Lecter e Gandalf volteggiano leggeri tra giravolte e sorrisi, finché il primo non schiocca un bacio sulla guancia del secondo. Non si tratta di un crossover tra Hannibal e Il signore degli anelli , bensì di una scena reale immortalata in un video dall’attrice Salma Hayek e pubblicata su Instagram da uno dei due protagonisti del filmato e della storia del cinema, Anthony Hopkins . “Oggi celebro il mio caro amico, Ian McKellen, e il suo spirito indistruttibile... adoro quest’uomo”, ha scritto l’attore nella didascalia, che prosegue con un ringraziamento all’improvvisata regista. Il post è stato inondato dai commenti entusiasti dei fan, inclusi quelli del collega Pedro Alonso O’ Choro, che interpreta Berlino ne La casa di carta e che ha ricevuto a sua volta i complimenti di Hopkins (“Grazie, adoro il tuo lavoro”), e della popstar Kylie Minogue .

UN BRUTTO INCIDENTE PER IAN MCKELLEN

Anthony Hopkins e Ian McKellen si sono conosciuti sul set di The Dresser, adattamento dell’omonima opera teatrale. Come raccontato da McKellen, entrambi avevano fatto parte della compagnia di Laurence Olivier quando lui aveva diretto il National Theatre di Londra, ma all’epoca non avevano stretto amicizia. Il 17 giugno l’attore, 85 anni, è stato ricoverato in ospedale a causa di un brutto incidente avvenuto nel corso di una produzione di Players Kings al Noel Coward Theatre di Londra, dove interpretava una scena di combattimento nei panni di John Falstaff. McKellen ha perso l’equilibrio, è caduto dal palco e ha urlato per il dolore, spaventando gli spettatori. Dopo essere stato soccorso dai medici, è ora in via di guarigione. Non è chiaro se il video di Hopkins sia stato girato prima o dopo l’accaduto, ma è certo che nelle immagini McKellen appare in ottima forma.