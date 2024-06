One Life con Anthony Hopkins, da stasera in prima tv su Sky e NOW

Arriva lunedì 17 giugno su Sky Cinema, il film diretto da James Hawes con Anthony Hopkins, Johnny Flynn e la partecipazione di Helena Bonham Carter. Disponibile anche in streaming su NOW e on demand

Basato sulla biografia If It’s Not Impossible… The Life of Sir Nicholas Winton di Barbara Winton, One Life narra la vera storia di Sir Nicholas Winton, l'uomo che salvò centinaia di bambini ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Interpretato magistralmente da Anthony Hopkins nel ruolo di Winton adulto e da Johnny Flynn nel ruolo del giovane Nicholas, il film vede anche la partecipazione di Helena Bonham Carter nei panni di Babi, la madre di Nicholas.