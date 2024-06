Ian McKellen ricoverato in ospedale dopo una caduta sul palco teatrale

L'attore britannico, noto anche per aver interpretato Magneto nei film di X-Men, è scivolato sul palco del Noel Coward Theatre di Londra mentre vestiva i panni di John Falstaff in "Player Kings", una produzione di Enrico IV adattata e diretta da Robert Icke

La caduta e poi le grida. L’attore Ian McKellen, noto per aver interpretato il personaggio di Gandalf nel Signore degli Anelli, è stato ricoverato in ospedale la sera del 17 giugno. L’85enne è inciampato sul palco del Noel Coward Theatre di Londra mentre recitava durante una scena di combattimento. Ma, come riporta la BBC, non dovrebbe essere grave e l’attore ha detto di essere di “buon umore”.