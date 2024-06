Sanremo 2025, ecco le date del Festival di Carlo Conti

Il Festival di Sanremo 2025 si terrà dal 4 all'8 febbraio . Il proprietario del Teatro Ariston, Walter Vacchino, avrebbe spoilerato le date in occasione dell'annuncio della stagione 2024-2025 della celebre location, poi riportate dal sito Riviera24.it prima ancora dell'ufficializzazione della Rai. Questa è poi arrivata direttamente sui social dal neo-direttore artistico, Carlo Conti : "Sanremo 2025, ecco le date: dal 4 all'8 febbraio", ha scritto il successore di Amadeus accompagnando una sua foto all'Ariston durante la sua prima esperienza come conduttore della kermesse.

UNA NUOVA SFIDA

Carlo Conti affronterà una nuova sfida dopo le tre edizioni di successo del Festival di Sanremo che ha condotto tra il 2015 e il 2017. In un’intervista rilasciata poche settimane fa a Tg1Mattina, il direttore artistico aveva spiegato di voler riprendere il lavoro fatto negli anni da Claudio Baglioni e da Amadeus, senza tuttavia rinunciare al proprio stile. Conti cercherà di chiudere le serate del Festival di Sanremo entro l’1.00 e quindi, forse, di riproporre il Dopo Festival per il commento alla serata. Inoltre, tornerà la gara delle Nuove Proposte, separata da quella dei Big e con il vincitore che potrebbe essere proclamato durante la serata dei duetti e delle cover. Il direttore artistico sceglierà poi le canzoni in gara e valuterà possibili ospiti, conduttori e conduttrici. Nel frattempo, per la scenografia terminerà la storica collaborazione di Gaetano Castelli e della figlia Maria Chiara: per Sanremo 2025 il loro successore sarà Riccardo Bocchini, storico collaboratore di Conti che aveva già curato le ultime edizioni del Festival guidate dal conduttore toscano.