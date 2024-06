Amadeus, I Soliti Ignoti passa al Nove e cambia nome: Identity

Warner Bros. Discovery ha acquistato i diritti del format dalla Nbc, l'emittente americana che lo ha ideato. Il programma andrà in onda da settembre

Amadeus, ormai sbarcato sul Nove, condurrà a inizio stagione uno dei suoi programmi storici: I Soliti Ignoti. Il format, infatti, sarà in onda sul canale della Warner Bros. Discovery a settembre con il titolo originale Identity. A confermarlo è stata Laura Carafoli, responsabile dei contenuti del gruppo statunitense per il Sud Europa, in un’intervista al quotidiano La Repubblica.

Il Programma I Soliti Ignoti è un programma che è andato in onda sulla Rai, con qualche anno di stop nel mezzo, a partire dal 2007 principalmente nella fascia dell’access prime time (quella che va dalla fine del telegiornale della sera all'inizio della prima serata). Dal 2017 fino al 2023 è sempre stato condotto da Amadeus. Il gioco televisivo, basato sul format americano Identity in onda sulla Nbc, prevede che i concorrenti indovinino le professioni alcune persone (otto nelle ultime edizioni), chiamate “ignoti”, con pochissimi indizi a disposizione. Warner Bros. Discovery è riuscita ad acquistare i diritti dei Soliti Ignoti per portarli sul Nove, con il titolo originale Identity, proprio dalla rete statunitense Nbc. vedi anche Amadeus, l'addio alla Rai in un post: "Tutto fantastico". VIDEO

L’arrivo di Amadeus La comunicazione del passaggio sul Nove di Amadeus era arrivata il 18 aprile con un comunicato ufficiale da parte di Warner Bros. Discovery. Laura Carafoli, responsabile dei contenuti del gruppo statunitense per il Sud Europa, in un’intervista del 1° giugno al quotidiano La Repubblica ha spiegato l’importanza dell’arrivo del conduttore: “Non è importante, è molto di più. È indispensabile. Stiamo cercando di costruire una nuova televisione degli italiani, un posto dove si sentano a casa e che ispiri fiducia. Amadeus è un magnete, ha occhi velocissimi, curiosi, lo sguardo ironico: è un personaggio che ha quell’autenticità. A settembre arriverà sul Nove con Identity, il format noto in Italia come I soliti ignoti. È una prima discesa in campo sul nostro canale con un prodotto che parla a tutti, con la freschezza di un formato che lo rappresenta e ha una grande riconoscibilità”.