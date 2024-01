Pe r Miriam Leone e Paolo Carullo , genitori dal 29 dicembre del piccolo Orlando , l'avventura è appena cominciata. Dopo aver portato a casa il primogenito, l'attrice, sicuramente molto presa dalle cure costanti per il nuovo arrivato, è riuscita a ritagliarsi del tempo per parlare con i suoi follower (oltre un milione e settecentomila solo su Instagram) e dire loro come si sente nei suoi nuovi panni da mamma . Nella didascalia che accompagna i suoi selfie, la trentottenne, che si mostra al naturale, baciata da un raggio di sole invernale, è emozionata e spontanea nel parlare della maternità. “ Mi sento così, imperfetta e innamorata ”, scrive. E al suo piccolo promette che, come mamma, ce la metterà sempre tutta.

“La maternità ti riempie di amore da dare”

Miriam Leone è mamma da meno di due settimane ma ha già chiare le sensazioni su questo momento della sua vita che definisce “normale” eppure “straordinario”.

Dopo il post con la rituale foto della manina del bambino condivisa il 31 dicembre col nome completo del piccolo (a cui è stato dato un doppio nome, Orlando Leone), arrivano, sempre via social, le prime foto che rivelano la sempre eccezionale bellezza della neo-mamma e che tradiscono la fatica, del tutto normale, dei primi giorni e delle prime notti col nuovo arrivato.

Miriam Leone si definisce una mamma innamorata del proprio bambino, un dono d'amore che le ha portato nuove consapevolezze.

“La maternità ti rasserena, ti ribalta, ti apre, ti ricuce, scioglie i nodi, ti pettina, ti riempie di amore da dare, di dubbi, di possibilità, di amore e ancora amore”. Impossibile non emozionarsi davanti a un racconto così appassionato e poetico di un evento che, come prova l'attrice, l'ha già cambiata in maniera incredibile.

Essere mamma, per la protagonista de I leoni di Sicilia, è l'occasione per confrontarsi col tempo, dando un senso nuovo al passato e guardando in avanti, al futuro, con una nuova forza.

L'attrice siciliana parla di fragilità e “forza straordinaria” che si riconosce da quando, durante il parto, ha capito che poteva contare anche su sé stessa.

Il futuro è luminoso per l'attrice che, nonostante ammetta di sentirsi immersa in un flusso di emozioni contrastanti, fa riferimento alla luce in uno dei passaggi più belli del suo pensiero su Instagram. “Dare alla luce illumina”, scrive Leone che, infine, ringrazia con affetto tutte le persone che sono state accanto, anche da lontano alla sua nuova famiglia.