Festa del Cinema di Roma, Kasia Smutniak presenta MUR. VIDEO

Dopo l'esordio alla regia di Paola Cortellesi con il suo "C'è ancora domani", presentato ieri in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, oggi è la volta di Kasia Smutniak, attrice polacca di origine ma italiana per scelta, che ha deciso anche lei di mettersi per la prima volta dietro la macchina da presa. Lo fa con il suo MUR, film documentario, già presentato in anteprima mondiale al TIFF DOCS al Toronto International Film Festival 2023 e oggi in anteprima italiana alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Special Screening. Prodotto da Fandango in associazione con Luce Cinecittà, che lo distribuisce in sala dal 20 ottobre, ha come protagonista un muro, quello in costruzione tra l'europea Polonia e la Bielorussia, eretto per evitare l'ingresso dei migranti. Una barriera di confine in acciaio lungo 186 km e alto 6 metri che per la Smutniak è diventato lo spunto per realizzare un'opera intensissima che è insieme una forte denuncia politica e un toccante diario personale.



