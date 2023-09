1/20 ©Webphoto

Assassinio a Venezia, film giallo diretto e interpretato da Kenneth Branagh è solo uno dei titoli in programmazione nelle sale italiane dal 17 al 21 settembre, periodo in cui gli spettatori possono recarsi in sala acquistando un biglietto d'ingresso per soli tre euro e cinquanta centesimi. La promozione rientra nel progetto Cinema in Festa, iniziativa giunta alla terza edizione





Assassinio a Venezia, le location dove è stato girato il film