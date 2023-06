Mercen4ri, anche Megan Fox nel trailer italiano

Il quarto capitolo del fortunato franchise, scritto e interpretato da Sly, sta per tornare con diversi volti storici ma anche con alcune new entry, tra cui Andy Garcia e il rapper 50 Cent

È da oggi disponibile il trailer italiano de I Merc4nari, il titolo scelto per il quarto capitolo della saga action The Expendables, scritta e interpretata da Sylvester Stallone. Il popolare franchise cinematografico, ha raccolto nel tempo un ampio cast corale che ha visto la partecipazione, fra i tanti, anche di Terry Crews, Arnold Schwarzenegger e Chuck Norris. Il nuovo film, in arrivo nelle sale italiane il 21 settembre 2023, presenterà un team inedito fatto da vecchie conoscenze, come Jason Statham, Dolph Lundgren e Randy Couture, e nuove leve, tra cui anche Andy Garcia, 50 Cent e Megan Fox.

Megan Fox, 50 Cent e Andy Garcia: una nuova generazione di eroi I film della serie, che si sviluppano in un arco temporale di ben 13 anni, omaggiano le icone dei blockbuster d'azione degli anni Ottanta e Novanta, insieme ad alcuni attori del medesimo genere cinematografico, come lo stesso Stallone ma anche Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Liam Hemsworth, Antonio Banderas e tantissimi altri ancora. Nel quarto capitolo del fortunato franchise, una nuova generazione di eroi sta per unirsi al novero di stelle della saga, per una nuova avventura ricca di adrenalina. Il film, tornerà infatti a schierare sia gli storici volti dei mercenari, come Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren e Randy Coutur, ma anche una nuova generazione di protagonisti, rappresentata dalle new entry 50 Cent, Megan Fox e Andy Garcia. Con loro, anche Tony Jaa, Iko Iwais, Jacob Scipio e Levy Tran. leggi anche Megan Fox torna su Instagram, la storia con Machine Gun Kelly è finita

I Mercen4ri: la trama La banda internazionale di esperti mercenari degli Expendables, è l’ultima squadra che viene chiamata quando non ci sono più altre opzioni. Ora i nuovi membri del team, con i loro stili e loro nuove tattiche, stanno per apportare un contributo del tutto inedito al lavoro dei già spietati mercenari. Il veterano Barney Ross (Sylvester Stallone) e la sua squadra stellare (composta da Jason Statham, Dolph Lundgren, 50 Cent e Megan Fox), affronteranno una nuova sfida, in una trama fitta di azione e adrenalina: per superarla e avere successo, dovranno ricorrere al loro ingegno, nonché all’esperienza e alla forza brutale che li caratterizza. vedi anche I Mercenari 2, il cast del film da Sylvester Stallone a Bruce Willis

Le dichiarazioni di Sylvester Stallone: “Sono pronto a passare il testimone” Questo sarà, a quanto pare, l’ultimo film della saga con Sylvester Stallone, che già in questo capitolo lascerà più spazio al personaggio di Jason Statham: “Sembra stia venendo piuttosto bene. Jason Statham sarà l’80% del film, e lui è molto felice della cosa. Sono contento, ma c’è sempre un po’ di retrogusto amaro in situazioni del genere, considerando che lavoro a questo franchise da 13 anni. Ma sono pronto a passare il testimone a Jason”. Il film verrà distribuito nelle sale italiane a partire dal 21 settembre 2023.