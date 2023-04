L'azienda sta lavorando ai vaccini contro il virus sinciziale e contro il melanoma: per entrambi ha ottenuto dall'Fda americana la breaktrough therapy, la procedura accelerata di approvazione. Ciò che è stato fatto con i vaccini anti-Covid, ha spiegato Moderna, ha consentito alla ricerca di procedere in fretta, tanto che l'equivalente di 15 anni di progressi sono stati raggiunti in soli 12-18 mesi