Morto Andrea Spinelli, il “Forrest Gump” che lottava contro il cancro

L’Italia a piedi (e non solo) contro la malattia

Spinelli ha raccontato la sua battaglia anche in una serie di libri di successo, come “Se cammino, vivo”, “Il camminante” e “Camminatore, pellegrino e viandante”, in cui ha spiegato come il movimento quotidiano, grazie a cui ha attraversato a piedi l'Italia oltre a diverse nazioni europee, lo abbia aiutato a contrastate la malattia, per cui i medici avevano diagnosticato una prospettiva di vita di poche settimane. Proprio grazie a questa battaglia era stato ribattezzato il “Forrest Gump” contro il cancro.