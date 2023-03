Genova, morta Sofia Sacchitelli: era simbolo di lotta a malattie rare

La studentessa 23enne nelle ultime settimane era stata protagonista di una grande mobilitazione. Lei stessa si era impegnata in prima persona per parlare della sua malattia in pubblico, un angiosarcoma cardiaco, che si rivela in appena due-tre casi ogni milione di abitanti

È morta Sofia Sacchitelli, la genovese di 23 anni affetta da un raro tumore al cuore che negli ultimi mesi aveva dato vita a una associazione per raccogliere fondi per la ricerca scientifica. Nelle ultime settimane c'era stata una grande mobilitazione per sostenere questa missione e la stessa Sofia si era impegnata in prima persona per parlare della sua malattia in pubblico, spiegando di essere consapevole di non avere speranze di vita, ma di volere aiutare eventuali altri malati. Ultimamente, le sue condizioni erano peggiorate e il suo impegno era stato portato avanti dai familiari, in particolare dalla sorella Ilaria, che ha ritirato la medaglia d'oro al merito conferita per la prima volta dall'Università di Genova a una studentessa proprio per il suo impegno nella raccolta di fondi per il sostegno alla ricerca.