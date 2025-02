Ferrorive dello Stato fa sapere che è in corso l'intervento dei tecnici di Rfi. I convogli possono subire ritardi fino a due ore, limitazioni e cancellazioni. Grandi i disagi per i pendolari che la mattina affollano la linea

Circolazione ferroviaria fortemente rallentata sulla linea Roma-Cassino per un problema tecnico alla linea in prossimità di Colleferro. Lo rende noto Ferrovie dello Stato, secondo cui è in corso l'intervento dei tecnici di Rfi e i treni possono subire ritardi fino a due ore, limitazioni e cancellazioni. Grandi i disagi per i pendolari che la mattina affollano la linea.