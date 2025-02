Unabomber, scatta la prescrizione. Nessun risarcimento

Nessun colpevole anche per gli attentati dinamitardi del 2005. Possibile risarcimento solo per un infermiere, all'epoca 28enne, rimasto ferito nell'ultimo attacco del 6 maggio 2006 a Porto Santa Margherita, Caorle

Finisce in prescrizione il caso Unabomber. Il rinvio al 15 settembre dell'ennesima udienza nell'ambito dell'inchiesta bis sugli attentati commessi in Veneto e Friuli-Venezia Giulia ha fatto scattare la prescrizione per tutti gli attentati del 2005, l'ultimo dei quali risalente al 9 luglio. Nessuna possibilità di risarcimento dunque per le vittime tranne che per una: un infermiere di Mestre, all’epoca 28enne, che fu ferito nell’ultimo attentato del 6 maggio 2006 a Porto Santa Margherita, Caorle, quando deflagrò un ordigno nascosto sotto il tappo di una bottiglia contenente un messaggio.