Unabomber, gli attentati nel Nord-Est

L’ultimo episodio risale alla primavera del 2006. Un ordigno celato in una bottiglia gettata in mare, a pochi metri dal bagnasciuga, a Porto Santa Margherita di Caorle, in provincia di Venezia. L’ultimo di lunga serie di attentati dinamitardi compiuti in Veneto e Friuli-Venezia Giulia tra il 1994 e il 2006 da un misterioso bombarolo, identificato con l’appellativo di Unabomber, in analogia con il caso dello statunitense Theodore Kaczinsky. Unabomber colpiva con regolarità, ma non è ritenuto serial killer, perché i suoi attentati, almeno apparentemente, miravano a ferire ma non ad uccidere. La sua strategia, priva di un chiaro movente, consisteva nel trasformare piccoli oggetti di uso comune come pennarelli, confezioni di uova, tubetti di maionese e candele in micidiali trappole esplosive, collocate in luoghi aperti al pubblico. Ordigni destinati a vittime casuali. In 12 anni, Unabomber ha ferito gravemente 5 persone, tra le quali 2 bambine.