L'arringa dell'avvocato difensore di Capitta

L’avvocato Mariano Mameli, che difende Edoardo Capitta, è stato il settimo legale a prendere la parole del pool che assiste i quattro genovesi accusati di stupro di gruppo su una 19enne nell’appartamento in Costa Smeralda del fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, fra il 16 e il 17 luglio 2019. I ragazzi sono inoltre accusati di violenza su una seconda giovane, immortalata scattando foto oscene mentre dormiva. Mameli si è scagliato contro l'accusa sottolineando che la ragazza non è mai stata sentita in incidente probatorio. "Lei stessa - ha detto l'avvocato - ha ammesso di essere stata condizionata da questa inchiesta iper-mediatizzata". Secondo la tesi del legale, la sua testimonianza non sarebbe stata "genuina e alcune distonie si sono evidenziate subito, fino dalla visita alla clinica Mangiagalli contestuale alla denuncia".