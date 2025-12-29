Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Donna trovata morta in cortile a Milano, indagano i carabinieri

Cronaca

Potrebbe avere tra i 25 e i 30 anni, era semivestita e gli investigatori tengono aperte tutte le piste, comprese quella dell'omicidio. Non è ancora stata identificata

ascolta articolo

Il cadavere di una donna, al momento non identificata, è stato trovato nel cortile di uno stabile di via Paruta, nella zona Nord di Milano. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri. Per stabilire le cause del decesso è presente anche il medico legale. 

La donna trovata morta a Milano potrebbe avere tra i 25 e i 30 anni, era semivestita e gli investigatori dei carabinieri tengono aperte tutte le piste, comprese quella dell'omicidio. Non è ancora stata identificata. 

Cronaca: Ultime notizie

Mamma e figlia morte intossicate a Campobasso, indagati 5 medici

Cronaca

La Squadra Mobile ha sequestrato le cartelle cliniche e i resti degli alimenti nell’abitazione...

Donna trovata morta in cortile a Milano, indagano i carabinieri

Cronaca

Potrebbe avere tra i 25 e i 30 anni, era semivestita e gli investigatori tengono aperte tutte le...

Fondi ad Hamas, domani l'interrogatorio di garanzia di Hannoun

Cronaca

Oggi la visita in carcere degli avvocati. Intanto continuano le indagini che sembrano...

Papa Leone XIV scelto come "Personaggio dell'anno 2025" per Treccani

Cronaca

'Parsimonioso di presenza e di parole', come ricorda il Libro dell'anno Treccani 2025, Leone XIV...

Amazon, stop al progetto di consegna pacchi con droni in Italia

Cronaca

La decisione è stata annunicata a poche settimane dall'avvio del nuovo piano, “a seguito di una...

Cronaca: i più letti