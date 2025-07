Bimbo ritrovato a Ventimiglia, Allen dimesso dall'ospedale

Allen, il bimbo di 5 anni che era scomparso venerdì scorso e per 36 ore è rimasto nascosto nella boscaglia alle spalle della frazione Latte di Ventimiglia, in provincia di Imperia, è stato dimesso dall'ospedale al termine degli accertamenti psico-fisici. Il piccolo era stato ritrovato ieri mattina dai volontari della Protezione civile, al riparo di un pilone, a tre chilometri e mezzo di distanza dal camping dove era con i genitori e da cui si era allontanato. Dal momento in cui la telecamera di sorveglianza ha registrato i movimenti del piccolo che saliva su per la strada, scomparendo dietro a una pianta di eucalipto, l'allerta è arrivata in tutto il paese. In trecento hanno cercato Allen: carabinieri e polizia, Guardia di finanza e Protezione civile, volontari con i cani molecolari, semplici cittadini, turisti. In cielo elicotteri e droni, sommozzatori per scandagliare i rivi. La mamma e il papà di Allen hanno percorso chilometri sulle auto delle forze dell'ordine con i megafoni, chiamando il piccolo Allen.