Tumori, online la mappa dei centri migliori dove curarsi in Italia

Per il tumore dello stomaco in testa il Policlinico universitario Gemelli (Roma) poi Irccs San Raffaele (Milano) e Ospedale San Giovanni Battista Molinette (Torino). Per il tumore del colon davanti a tutti il Policlinico universitario Gemelli (Roma) poi Irccs Policlinico S. Orsola (Bologna) e Azienda ospedaliero universitaria pisana (Pisa). Infine per il tumore della prostata è in testa l’Azienda ospedaliera Careggi (Firenze) davanti all’Istituto europeo di oncologia (Milano) e la Casa di cura Pederzoli (Peschiera Del Garda)