I PRECEDENTI – Finora gli esperimenti in materia non sono mai andati troppo bene, né per i farmaci né di vaccini. Come sottolinea "National Geographic", nel 2010 la Food and Drug Administration statunitense ha approvato il primo vaccino terapeutico contro il cancro, chiamato Sipuleucel-T, per il trattamento del cancro alla prostata in stadio avanzato. Dopo sono arrivati altri vaccini, come quelli contro epatite B e papillomavirus umano. I risultati sono stati buoni ma, per ciò che si sa, la risposta che stimolano nelle cellule T non è mai stata molto efficace