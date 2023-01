8/8 ©Ansa

La ricerca sta facendo passi in avanti su più fronti. Per esempio, si comincia a utilizzare l'intelligenza artificiale per controllare l'esito delle terapie, si è riusciti a identificare le cellule staminali motore delle metastasi, aprendo la strada a possibili farmaci per neutralizzarle; infine, è in corso la ricerca su un vaccino terapeutico che punta a fermare la progressione del tumore scegliendo come bersaglio le sue caratteristiche molecolari

Tumori pancreas, da Torino brevetto vaccino: 950mila euro dal Pnrr per sperimentazione