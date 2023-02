Tumori, primo intervento in Italia di radiologia Tc robotizzata

La nuova tecnica permette la distruzione dei tumori non diversamente trattabili in quanto vicini a strutture vascolari o biliari ed è eseguita con l'ausilio della tac e di un robot

All'Istituto nazionale di gastroenterologia "De Bellis" di Castellana Grotte, in provincia di Bari è stato eseguito con successo "il primo intervento in Italia di radiologia interventistica assistito dal robot" dal direttore dell'Unità operativa diagnostica e radiologia interventistica dell'Irccs, dottor Fabio Fucilli. Tecnicamente - come si legge sul comunicato - si chiama procedura di elettroporazione irreversibile con tecnica stereotassica robotizzata TC. In sostanza, si tratta di una nuova tecnica di distruzione dei tumori non diversamente trattabili perché vicini a strutture vascolari o biliari ed è eseguita con l'ausilio della tac e di un robot.