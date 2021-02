Genazzani a Sky TG24: "Non esistono vaccini di serie A e di serie B"

Lo ha riferito il membro del Committee for Medicinal Products for Human Use dell’European Medicines Agency (Ema). "Certamente all’inizio abbiamo delle difficoltà", specie a livello produttivo, ha detto Genazzani, "ma abbiamo tre vaccini con due tecnologie diverse e i tre vaccini sono sicuramente efficaci, non c’è dubbio” Condividi:

Una nota di ottimismo approfondimento Covid, vaccini: ecco tutti quelli disponibili e quelli in arrivo Genazzani, poi, ha voluto sottolineare il momento attuale con una nota di ottimismo. “Il primo febbraio dell’anno scorso a mala pena immaginavamo che potesse arrivare un virus a colpirci e mai avremmo immaginato questa pandemia. Ad un anno di distanza abbiamo tre vaccini a disposizione, che è qualcosa di stratosferico. Certamente all’inizio abbiamo delle difficoltà, sicuramente delle difficoltà produttive, ma abbiamo tre vaccini con due tecnologie diverse e i tre vaccini sono sicuramente efficaci, non c’è dubbio”, ha spiegato.

Il vaccino di AstraZeneca approfondimento Covid, dall'Ema via libera al vaccino AstraZeneca dai 18 anni Il membro dell’Ema si è quindi soffermato sull’ultimo siero anti-Covid approvato dalla stessa Agenzia Europea del Farmaco, in ordine di tempo, ovvero quello di AstraZeneca. “L’ultimo vaccino, quello di AstraZeneca, arriva con delle prove di efficacia leggermente più basse, nel senso che non ha ancora completato tutti gli studi che ci aspettavamo”, ha sottolineato Genazzani. “Ha un’efficacia, per il singolo individuo, leggermente inferiore ma ha anche un grandissimo vantaggio, che è quello di poter essere somministrato anche fuori dall’ospedale e non deve subire la catena del freddo. Quindi è sicuramente un terzo vaccino che ci aiuterà moltissimo come armamentario per questa campagna vaccinale”, ha detto ancora. Poi, una specifica sulle decisioni in merito a questo vaccino. “Aifa non ha detto che il vaccino di AstraZeneca è vincolato ai pazienti al di sotto del 55 anni, ha detto che, essendo questo un vaccino che presenta delle evidenze inferiori, di cui stiamo ancora aspettando dei dati, nel momento in cui ci sono una quantità sufficiente di vaccini per partire con la campagna vaccinale agli anziani e quella popolazione è coperta, può partire una seconda campagna vaccinale, per le persone che sono ad alto rischio di contrarre il virus ma non sono ad alto rischio di mortalità”.

Le varianti del virus e i vaccini approfondimento Covid, le varianti del virus scoperte nel mondo e le caratteristiche “Le diverse aziende e i ricercatori stanno studiando, è difficile quando non conosciamo tutte le varianti. Certamente i vaccini sono stati immaginati per il virus senza varianti", ha spiegato Genazzani sul tema. "Le aziende hanno cominciato a testare e dicono che c’è un riconoscimento da parte degli anticorpi leggermente inferiore per le varianti, ma che rimangono efficaci”, ha detto Genazzani. “Con le tecnologie utilizzate siamo comunque in grado di correggere in corsa, per creare vaccini anche contro le varianti. Questo è un passo avanti tecnologico enorme che abbiamo fatto e per un po’ di tempo rincorreremo il virus, su questo non c’è dubbio”.

Cinque vaccini prima di Pasqua approfondimento Covid, Johnson & Johnson: "Vaccino monodose efficace al 66%" Tra gli altri sieri che potrebbero presto essere a disposizione, i vaccini di Johnson & Johnson e di Novavax “sono i due in assoluto allo stato più avanzato” di sviluppo. J&J ha rilasciato un press release in cui comincia a rilasciare dati sull’efficacia del vaccino, è efficace dopo una singola dose. Novavax è particolarmente avanti. Speriamo di avere cinque vaccini prima di Pasqua”, ha spiegato ancora Genazzani. Ma quando si potrà parlare davvero di immunità di gregge? “Ne parleremo dopo l’estate, però se riusciamo a vaccinare prima dell’estate tutte le persone ad alto rischio di contrarre il virus e ammalarsi severamente avremo fatto un buon lavoro”, ha detto.