Covid, scontro Ue-Astrazeneca su vaccini: “Il contratto sia pubblico”

Continuano le tensioni tra Bruxelles e il colosso farmaceutico sulla mancata fornitura delle dosi previste. L'Unione europea chiede lo svincolo dalla clausola di segretezza per pubblicare il contratto: "Astrazeneca rispetti gli obblighi, manca chiarezza consegne". L'azienda, dopo un nuovo incontro, promette "impegno a coordinamento più stretto su consegne"

Nonostante un nuovo incontro tra Ue e Astrazeneca, resta alta la tensione sulla mancata fornitura delle dosi previste di vaccini (LO SPECIALE SUI VACCINI). La commissaria europea alla salute Stella Kyriakides ieri sera ha twittato: "Scambio costruttivo con Astrazeneca sulle consegne del loro vaccino dopo l'approvazione. L'Ue rimane unita e ferma. Devono essere rispettati gli obblighi contrattuali, i vaccini devono essere consegnati ai cittadini dell'Ue". Kyriakides ha aggiunto che c’è rammarico "per la continua mancanza di chiarezza sul programma di consegna e chiediamo ad Astrazeneca un piano chiaro per la consegna rapida della quantità di vaccini che abbiamo riservato per il primo trimestre. Lavoreremo con l'azienda per trovare soluzioni e fornire rapidamente vaccini” (COVID: LO SPECIALE - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Astrazeneca: impegno a coordinamento più stretto su consegne In una nota, Astrazeneca ha spiegato che “il Ceo Pascal Soriot è stato lieto di partecipare a un incontro con il comitato direttivo dell'Ue sui vaccini. Abbiamo avuto una conversazione costruttiva e aperta sulle complessità di aumentare la produzione del nostro vaccino e sulle sfide che abbiamo incontrato. Ci siamo impegnati in un coordinamento ancora più stretto per tracciare insieme un percorso per la consegna del nostro vaccino nei prossimi mesi, mentre continuiamo i nostri sforzi per portare questo vaccino a milioni di europei senza scopo di lucro durante la pandemia" (PILLOLE DI VACCINO: LE NUOVE PUNTATE).

Scontro Ue-Astrazeneca: “Il contratto sia pubblico” leggi anche Vaccino anti-Covid, scontro tra Ue e AstraZeneca su ritardi dosi Ieri, in un’altra riunione con la responsabile Europa dell'azienda, Iskra Reic, Bruxelles è tornata ad insistere sul rispetto dei patti, ha chiesto che il contratto sia reso pubblico, ed ha contestato le motivazioni dei ritardi. Si parla di "un taglio nelle consegne ingiustificato e inaccettabile”e si chiede ad Astrazeneca di fare “arrivare le dosi di vaccino dalle fabbriche del Regno Unito”. Questo potrebbe innescare nuove potenziali tensioni con Londra, a poco meno di un mese dalla Brexit. Ma Boris Johnson, alle prese con curve epidemiche Covid preoccupanti, è rimasto alla finestra, limitandosi a sottolineare: "Siamo molto sicuri delle nostre forniture e dei nostri contratti".

Attesa per approvazione Ema leggi anche Precisazioni scarsa efficacia vaccino Astrazeneca, Ema decide venerdì Alla vigilia dell'attesa autorizzazione dell'Agenzia europea del farmaco all'antidoto di AstraZeneca, attesa per venerdì, ad incendiare il clima sono state alcune dichiarazioni del Ceo, Pascal Soriot. "Non c'è alcun obbligo" sul numero di dosi da fornire all'Ue, visto che nel contratto con gli europei c'è scritto chiaramente: "Best effort". Cioè: "Faremo del nostro meglio", ha detto il chairman della Big pharma, aggiungendo che l'esecutivo britannico ha "la priorità sulle dosi prodotte nel proprio Paese" e che sarà necessario attendere un numero di vaccinazioni sufficiente prima di poter "usare gli stabilimenti britannici anche per la fornitura" ai 27. Una ricostruzione smontata dalla Commissione Ue, che ha richiamato "gli sviluppatori dei vaccini ai loro obblighi morali e contrattuali". "Il 'massimo sforzo possibile'" a cui ha fatto appello Soriot "non è né accettabile né corretto", ha chiarito la responsabile europea alla Salute, Stella Kyriakides. "Abbiamo firmato un contratto di pre-acquisto per fare in modo che producessero determinati volumi di vaccini prima dell'autorizzazione dell'Ema", ha affermato.