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Referendum Giustizia, si vota ancora dalle 7 alle 15: affluenza record, è al 46%. LIVE

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Boom d'affluenza alle urne per il referendum sulla giustizia: alle 23 di ieri ha votato il 46,07% degli aventi diritto, cifra record. Gli italiani sono chiamati ad esprimersi sul referendum confermativo della legge costituzionale recante: "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". Seggi aperti anche oggi, dalle 7 alle 15

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Seggi aperti anche oggi, dalle 7 alle 15, per il referendum sulla giustizia. Gli italiani sono chiamati ad esprimersi sul referendum confermativo della legge costituzionale recante: "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". Boom d'affluenza alle urne: alle 23 di ieri ha votato il 46,07% degli aventi diritto, cifra record. 

Gli aventi diritto al voto, in base ai dati del Viminale, sono 51.424.729, di cui 5.477.619 all'estero.

Sky TG24 dedicherà oggi pomeriggio allo Speciale Referendum Giustizia, una diretta a partire dalle 14.30 per seguire in tempo reale lo spoglio del voto. La programmazione offrirà un’analisi approfondita dei risultati, l’aggiornamento costante sui dati di affluenza e le prime reazioni provenienti dal panorama politico e dai comitati coinvolti. Ad inaugurare l'approfondimento sarà il direttore del canale all news Fabio Vitale, che accompagnerà le prime fasi dello scrutinio insieme a esperti, giornalisti e commentatori chiamati ad analizzare l'andamento del voto e le sue implicazioni politiche.

Per approfondire:

  • Referendum Giustizia, si vota il 22 e 23 marzo. Alle urne 50 mln di italiani: cosa sapere
  • Referendum Giustizia, perché votare sì e perché votare no: cosa dicono i politici
  • Referendum giustizia, cosa prevede la riforma costituzionale. VIDEO
  • Referendum riforma Giustizia, il confronto tv di Nordio e Grosso su Sky TG24. VIDEO

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Referendum giustizia, affluenza alle 23 del 22 marzo al 46%: è record

Affluenza ore 23 del 22 marzo, referendum giustizia

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