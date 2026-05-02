Il Tribunale di Aosta ha dichiarato decaduto il presidente Renzo Testolin perché ineleggibile ai sensi della legge regionale sui limiti di mandato. La sua è la quarta presenza in giunta

Il Tribunale di Aosta ha dichiarato decaduto il presidente della Regione Renzo Testolin perché ineleggibile ai sensi della legge regionale sui limiti di mandato. I magistrati hanno così accolto il ricorso promosso dai consiglieri di opposizione Avs.

Testolin, riporta il quotidiano La Stampa, aveva già compiuto il suo terzo mandato nella scorsa legislatura, come previsto dalla legge regionale 21 del 2007. Quella attuale è quindi è la sua quarta presenza in giunta, possibilità non prevista dalla normativa. I giudici hanno respinto ogni pregiudiziale della difesa e hanno scritto che la costituzione in giudizio della Regione è "inammissibile", in quanto la Regione è super partes.