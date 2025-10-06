Elezioni regionali Calabria, oggi seggi aperti fino alle 15. DIRETTA

Secondo giorno di voto in Calabria per le elezioni regionali, per eleggere il presidente della Giunta regionale e i 30 consiglieri. Ieri, domenica 5 ottobre, i seggi sono rimasti aperti dalle 7 alle 23, mentre oggi, lunedì 6, si può votare dalle 7 alle 15. Subito dopo inizieranno gli scrutini con i risultati. Alle urne sono chiamati 1,9 milioni di calabresi, ma si teme un forte astensionismo. Domenica, alle ore 23, l’affluenza si è attestata al 29,08%. Rispetto alla precedente tornata elettorale, quattro anni fa, il dato è in calo di circa 2 punti percentuali: nel 2021, alla stessa ora, aveva votato infatti il 30,87%. I candidati per la carica di governatore sono tre: l’uscente Roberto Occhiuto (per il centrodestra), Pasquale Tridico (per il campo largo di centrosinistra) e Francesco Toscano, sostenuto da Democrazia Sovrana Popolare.

