Elezioni regionali Calabria, oggi seggi aperti fino alle 15. DIRETTA

I cittadini calabresi possono recarsi alle urne anche oggi, dalle 7 alle 15. Poi inizierà lo scrutinio. L’ultimo dato sull’affluenza, relativo alle 23 di ieri sera, si è attestato al 29,08%, in calo di due punti percentuali rispetto alla precedente tornata elettorale di quattro anni fa. Per la carica di governatore sono in corsa tre candidati: l’uscente Roberto Occhiuto (per il centrodestra), Pasquale Tridico (per il campo largo di centrosinistra) e Francesco Toscano, sostenuto da Democrazia Sovrana Popolare
in evidenza
Secondo giorno di voto in Calabria per le elezioni regionali, per eleggere il presidente della Giunta regionale e i 30 consiglieri. Ieri, domenica 5 ottobre, i seggi sono rimasti aperti dalle 7 alle 23, mentre oggi, lunedì 6, si può votare dalle 7 alle 15. Subito dopo inizieranno gli scrutini con i risultati. Alle urne sono chiamati 1,9 milioni di calabresi, ma si teme un forte astensionismo. Domenica, alle ore 23, l’affluenza si è attestata al 29,08%. Rispetto alla precedente tornata elettorale, quattro anni fa, il dato è in calo di circa 2 punti percentuali: nel 2021, alla stessa ora, aveva votato infatti il 30,87%. I candidati per la carica di governatore sono tre: l’uscente Roberto Occhiuto (per il centrodestra), Pasquale Tridico (per il campo largo di centrosinistra) e Francesco Toscano, sostenuto da Democrazia Sovrana Popolare.
Gli approfondimenti:
- Elezioni regionali Calabria, il confronto Occhiuto-Tridico su Sky TG24
- Ponte sullo Stretto e occupazione: cosa conta per chi vota in Calabria
- La mappa di chi governa nelle Regioni, centrodestra avanti 14 a 6 sul centrosinistra
- Elezioni regionali 2025, tutti i candidati nelle 7 Regioni al voto
- Da Acquaroli a de Pascale a Proietti, tutti i governatori delle Regioni. FOTO
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Come si vota
Gli elettori possono votare su un'unica scheda, dove è presente il simbolo di ciascuna lista e a fianco il nome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato. Il simbolo delle liste è inserito in un apposito rettangolo, affiancato da due righe per l'eventuale espressione di una o due preferenze. Alla destra sono riportati nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla lista circoscrizionale. L'elettore può votare solo per un candidato Presidente, o per un candidato Presidente e per una lista collegata, o solo per una lista. Se però viene espresso solamente il voto a favore di una lista, il voto si trasferisce al candidato Presidente collegato. Non è previsto il voto disgiunto. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, nel rispetto della doppia rappresentanza di genere.
Occhiuto ha votato ieri a Cosenza
Il presidente uscente della Regione Calabria e candidato del centrodestra Roberto Occhiuto ha votato ieri, alle 11, a Cosenza. Si è recato alle urne insieme ai figli che hanno votato con lui. "Ho votato assieme ai miei ragazzi. Buon voto a tutti. Viva la Calabria!" ha scritto in un post sui social a commento della foto che lo ritrae con i figli.
A 104 anni al seggio per votare
Nel corso delle elezioni regionali in Calabria, a recarsi alle urne è stato anche un elettore ultracentenario: Vincenzo Cretella, nato nel 1921, è uscito di casa per andare ad esercitare il suo diritto di voto all’età di 104. L’uomo, un ex docente che ha insegnato per molti anni a Carolei, ha espresso il suo voto nella Scuola elementare "C. Alvaro”.
Elezioni regionali in Calabria, come è andata la prima giornata di voto
Domenica i seggi sono rimasti aperti dalle 7 alle 23. Affluenza in calo rispetto a 4 anni fa.
Elezioni regionali Calabria, affluenza alle 23 al 29,08%Vai al contenuto
Le affluenze
Ieri l'affluenza al voto alle 12 si è attestata al 7,7%, poi alle ore 19 è salita al 23,2%. Infine alle 23 di domenica sera il dato è arrivato al 29,08%. Un numero in calo rispetto al precedente del 2021 quando alla stessa ora aveva votato il 30,87% degli aventi diritto. Il dato più alto a Reggio Calabria con il 32,24%. La provincia in cui si è votato meno è quella di Cosenza.
Gli sfidanti alle urne
Ieri mattina Occhiuto ha votato alle 11, a Cosenza, nella Scuola Elementare "C. Alvaro" (sezione 74), via E. Martorelli, Ex Via Lazio. Si è recato alle urne insieme ai figli che hanno votato con lui. Allo stesso orario Toscano si è recato alle urne a Gioia Tauro, alla scuola primaria Eugenio Montale. Tridico, invece, non può votare, non avendo la residenza in Calabria ma a Roma.
Urne aperte anche oggi in Calabria per elezioni regionali
Urne aperte in Calabria per le consultazioni regionali per eleggere il presidente della Giunta e i componenti del Consiglio regionale. Si vota anche oggi dalle 7 alle 15. Poi inizierà lo scrutinio, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti. In Calabria gli aventi diritto al voto sono circa 1 milione e 900mila.