Elezioni regionali in Calabria, chi sono i candidati alla presidenza

Alle elezioni si presenta anche Pasquale Tridico. Nato il 21 settembre 1975 a Scala Coeli, piccolo paesino della provincia di Cosenza, Tridico è un economista con un lungo passato accademico alle spalle: è stato infatti professore ordinario di Politica economica e docente di Economia del lavoro presso il dipartimento di Economia dell'Università Roma Tre. È stato anche direttore del centro di ricerca di eccellenza Jean Monnet Labour, Welfare and Social Rights e titolare della cattedra Jean Monnet dell'Unione europea in Economic Growth and Welfare Systems. Infine, ha rivestito il ruolo di coordinatore del corso di laurea magistrale in Mercato del lavoro, relazioni industriali e sistemi di welfare. Tra i suoi temi di analisi ci sono in particolare l'economia del lavoro, le disuguaglianze di reddito, i sistemi di welfare, la politica economica italiana ed europea, la transizione dei Paesi ex comunisti e l'integrazione europea, lo sviluppo economico e le crisi finanziarie.