Elezioni regionali in Calabria, chi sono i candidati alla presidenza

Introduzione
Dopo Marche e Valle d'Aosta, la Calabria è la terza Regione al voto in questa tornata autunnale. I cittadini potranno votare domenica 5 ottobre, dalle 7 alle 23, mentre lunedì 6 ottobre i seggi saranno aperti dalle 7 alle 15. A seguire sono previste le operazioni di spoglio. Ecco cosa sapere sui tre candidati governatori: Roberto Occhiuto, Pasquale Tridico e Francesco Toscano
Quello che devi sapere
Chi è Roberto Occhiuto
Si ripresenta alle elezioni regionali, per una conferma, il governatore uscente della Calabria, Roberto Occhiuto. Cosentino, classe 1969, è vicesegretario di Forza Italia dal febbraio 2024 e fratello di Mario Occhiuto, ex sindaco di Cosenza e senatore dal 2022. Inoltre, è giornalista pubblicista dal 2001 (è stato direttore generale di Media TV, network televisivo che raggruppava alcune emittenti regionali calabresi) e anche imprenditore vinicolo, con una tenuta a Montegiordano, nella zona dell’Alto Jonico.
Per approfondire: Elezioni regionali 2025, ecco tutti i candidati nelle 7 Regioni al voto
Il primo mandato e le dimissioni
Deputato dal 2008, prima nell’Unione di Centro e poi in Forza Italia, nel 2021, dopo la scomparsa della presidente di Regione Jole Santelli, eletta e deceduta nell’anno precedente, si candida alla presidenza della regione con la coalizione di centrodestra. Il voto regionale lo premia: viene eletto presidente con il 54,46% dei voti, superando i candidati del centro-sinistra-Movimento 5 Stelle Amalia Bruni (27,68%) e della sinistra Luigi de Magistris (16,17%).
Nel corso dei suoi quattro anni di presidenza sono diverse le emergenze delle quali si occupa, dalla pandemia di Covid-19 all’accordo con il governo cubano per poter aggiungere 500 medici stranieri al sistema sanitario regionale. Inoltre, si occupa anche del rigassificatore di Gioia Tauro, del consorzio di bonifica regionale e dell’istituzione dell’Arrical, l’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, deputato allo smaltimento dei rifiuti urbani e alla gestione dei servizi idrici regionali.
Nel luglio 2025, attraverso un breve video, si dimette dalla carica di governatore a causa di un’inchiesta che lo vede indagato per corruzione, ma dichiara di volersi ricandidare per “lasciare decidere ai calabresi se il suo lavoro deve continuare”.
Per approfondire: Tessera elettorale scaduta o persa, come richiederla e cos'è l'attestato sostitutivo
Le forze che lo sostengono
Otto le liste a sostegno di Occhiuto: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Occhiuto Presidente, Forza Azzurri, Noi Moderati, Democrazia Cristiana-Udc e Sud chiama Nord-Partito Animalista
Chi è Pasquale Tridico
Alle elezioni si presenta anche Pasquale Tridico. Nato il 21 settembre 1975 a Scala Coeli, piccolo paesino della provincia di Cosenza, Tridico è un economista con un lungo passato accademico alle spalle: è stato infatti professore ordinario di Politica economica e docente di Economia del lavoro presso il dipartimento di Economia dell'Università Roma Tre. È stato anche direttore del centro di ricerca di eccellenza Jean Monnet Labour, Welfare and Social Rights e titolare della cattedra Jean Monnet dell'Unione europea in Economic Growth and Welfare Systems. Infine, ha rivestito il ruolo di coordinatore del corso di laurea magistrale in Mercato del lavoro, relazioni industriali e sistemi di welfare. Tra i suoi temi di analisi ci sono in particolare l'economia del lavoro, le disuguaglianze di reddito, i sistemi di welfare, la politica economica italiana ed europea, la transizione dei Paesi ex comunisti e l'integrazione europea, lo sviluppo economico e le crisi finanziarie.
Il ruolo nell’Inps
Nel 2019, con il governo Conte I, Tridico diventa presidente dell’Inps. Nel corso del suo mandato, conclusosi nel maggio 2023, ha affrontato diversi momenti cruciali: ad esempio, durante la pandemia, l’Istituto ha erogato prestazioni per milioni di euro aiutando così diversi cittadini. Anche da presidente dell'Inps Tridico ha più volte difeso pubblicamente la misura cardine del programma del M5S, il reddito di cittadinanza. Inoltre, durante il mandato di Tridico, è iniziata sia l’evoluzione tecnologica dell’ente, con una spesa arrivata a 520 milioni di euro, che la sua ripresa economica. Lasciato l’Istituto, nel 2024 viene eletto nelle file del Movimento 5 Stelle nella circoscrizione meridionale al Parlamento europeo .
Le forze che lo sostengono
A sostegno della candidatura di Pasquale Tridico ci sono sei liste a sostegno: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Democratici e Progressisti, Casa riformista, Lista Tridico presidente e Alleanza Verdi e Sinistra
Chi è Francesco Toscano
Candidato alla presidenza della Regione Calabria è anche Francesco Toscano, candidato per Democrazia Sovrana Popolare di cui è presidente. Nato a Gioia Tauro il 28 maggio 1979, laureato in Giurisprudenza, Toscano ha fondato Visione TV ed è stato giornalista per testate come La Gazzetta del Sud e Byoblu, oltre che curatore del blog Il moralista. A sostenerlo, il partito di cui è presidente.
Per approfondire: Mimmo Lucano incandidabile per le elezioni regionali in Calabria: escluso da liste Avs