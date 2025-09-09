Lucano incandidabile per regionali in Calabria: escluso da liste Avs

La decisione arriva dai tribunali di Reggio Calabria e di Cosenza in applicazione della legge Severino: sul sindaco di Riace pende infatti la condanna a 18 mesi per falso nel processo "Xenia". I legali hanno già presentato ricorso. Lucano: “Questa situazione mi spegne l’entusiasmo” ascolta articolo

Mimmo Lucano è incandidabile e, per questo, è stato escluso dalle liste di Avs per le prossime elezioni regionali in Calabria. A stabilirlo sono state le commissioni elettorali dei tribunali di Reggio Calabria e di Cosenza secondo le quali, in virtù della legge Severino, l’europarlamentare e sindaco di Riace non potrà partecipare alla tornata elettorale a causa della condanna a 18 mesi per falso nel processo "Xenia". I legali di Lucano, gli avvocati Andrea Daqua e Giuliano Saitta, hanno già presentato ricorso alle Corti d'appello di Reggio Calabria e Catanzaro chiedendo il reinserimento del candidato nella lista.

La decadenza da sindaco di Riace Domenico “Mimmo” Lucano, prima della incandidabilità espressa dai tribunali calabresi, era candidato nelle circoscrizioni sud e nord. Anche il suo ruolo di primo cittadino di Riace è appeso a un filo: Lucano era infatti stato dichiarato decaduto da sindaco il primo luglio scorso, quando il Tribunale civile di Locri aveva accolto un ricorso della Prefettura di Reggio Calabria sempre in conseguenza della condanna nel processo Xania su presunti illeciti nella gestione dell'accoglienza di migranti a Riace. È però rimasto sindaco in attesa della decisione della Corte d'appello - prevista per gennaio - e poi della Cassazione. Come sostenuto dai suoi legali, infatti, il falso addebitato a Lucano non rientra tra i casi previsti dalla legge Severino.