Politica
Regionali: il consenso e il potere che non logora
Il centrodestra mantiene le due regioni in mano agli stessi uomini, la cui esperienza di governo – evidentemente e andreottianamante – non ha logorato. Lo stesso pare valere a livello di governo nazionale. Che si barcamena in tempi non facili sulle questioni dell’economia e della politica estera ma mantiene consenso. La prossima legge di bilancio sarà un banco di prova importante
