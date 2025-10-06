Regionali: il consenso e il potere che non logora

Il centrodestra mantiene le due regioni in mano agli stessi uomini, la cui esperienza di governo – evidentemente e andreottianamante – non ha logorato. Lo stesso pare valere a livello di governo nazionale. Che si barcamena in tempi non facili sulle questioni dell’economia e della politica estera ma mantiene consenso. La prossima legge di bilancio sarà un banco di prova importante