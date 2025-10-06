Elezioni Calabria, al seggio in abito da sposa: la foto è virale

Nemmeno il tempo di pronunciare il fatidico sì durante la cerimonia del loro matrimonio che questa coppia di neosposi era già al seggio per votare alle elezioni regionali calabresi. La storia arriva da San Gregorio d'Ippona, comune di 2 500 abitanti della provincia di Vibo Valentia e a contribuire alla diffusione della notizia ci ha pensato direttamente il sindaco del paese. "Anche oggi San Gregorio d'Ippona dimostra grande senso civico e rispetto della democrazia. I nostri giovani sposi hanno esercitato il diritto al voto appena dopo aver pronunciato il sì! Buon voto a tutti". Sono state queste le parole di Pasquale Farfaglia in un post sui social, corredato di foto. Accanto ai due giovani in abito nuziale al seggio elettorale, c’è proprio il primo cittadino. Lo scatto è diventato virale sui social in breve tempo, suscitando ammirazione da parte di concittadini e utenti.